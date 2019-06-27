РЖД взялись за ремонт дороги в Ленобласти после выхода расследования ФАН

После выхода материала Федерального агентства новостей ОАО «РЖД» приступило к ремонту разрушенной автомобильной дороги в Кировском районе Ленинградской области.

Ранее ФАН сообщало, что в Кировском районе тысячи жителей деревни Славянка требуют ремонта единственной дороги, соединяющей их с трассой А-120. Грунтовка была разбита грузовиками, которые возят материалы для реконструкции строительства второй линии железнодорожных путей на участке Мга — Кириши.

Корреспондент ФАН-ТВ пообщался с жителями 18 СНТ, входящих в жилой массив «Славянка». Люди были возмущены состоянием дороги, по которой к ним отказывались ехать даже экстренные службы.

Сегодня стало известно, что подрядчик РЖД приступил к ремонтным работам.