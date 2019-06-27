Беглов встретился с волонтерами Петербурга в День молодежи

Санкт-Петербург, 27 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с волонтерами в конгресс-центре «Ленполиграфмаш».

Представители волонтерских организаций презентовали на встрече с градоначальником основные направления своей деятельности и добровольческих движений Санкт-Петербурга. После выступления глава города поздравил волонтеров с Днем молодежи.

По словам Беглова, нынешнее молодое поколение гордилось тем, что на российском бриге на празднике выпускников «Алые паруса» было написано название Северной столицы. Об этом пишут «Невские новости».

«Я общался с молодежью на «Алых парусах», все видели, что на бриге было написано название нашего города, все гордились», — рассказал Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что Санкт-Петербург очень активный город.