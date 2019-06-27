Беглов призвал активнее бороться с рекламой наркотиков в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июня. Глава Петербурга Александр Беглов призвал усилить работу антинаркотической комиссии Петербурга. Беглов подчеркнул, что прежде всего внимание экспертов должно быть обращено на школы.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова, выступая на заседании комиссии, раскритиковала антинаркотическую рекламу в Петербурге. Она обратила внимание на то, что реклама не выглядит доступной для населения. По ее словам, на одной из реклам изображен сноубордист в дорогой экипировке, а на другой – туристы в Петербурге, держащие в руках карту другого города.

Агапитова заявила, что антинаркотической рекламой должны заниматься эксперты-практики. Она предложила распространять рекламу с помощью SMS-сообщений, социальных сетей и вирусной рекламы. По статистике за прошлый год, 97 детей попали в больницу с отравлением наркотическими веществами, 15 человек погибли, напомнила Агапитова.

Глава Петербурга, комментируя доклад Агапитовой, заявил, что необходимо находить новые методы борьбы с рекламой наркотиков в Петербурге.

«Надо разрабатывать новые методы, но и реклама должна быть более эффективной. Люди должны понимать, к чему может привести наркомания», — приводят слова Беглова «Невские новости».

Также градоначальник призвал обратить особое внимание на рекламу наркотиков на асфальте и на стенах домов.

Ранее депутат Закса рассказал, как Беглов помог петербуржцам сэкономить 1,5 млрд рублей. Оптимизация расходов и ликвидация лишних трат позволила избежать повышения цен на тарифы ЖКХ, а по отдельным направлениям даже снизить тарифы.