Смольный выставит на торги особняк Челищева, чтобы спасти здание

Санкт-Петербург, 27 июня. Власти Петербурга намерены выставить на торги особняк Челищева, чтобы спасти здание от разрушения и мародеров. Об этом заявил глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга Сергей Макаров.

«Особняк включен в программу «Аренда памятника за 1 рубль». На днях я попросил Комитет имущественных отношений выставить его на торги одним их первых, чтобы ускорить процесс его реставрации и приспособления для современного использования», — отметил он.

Как сообщает «Петербургский дневник», историческое здание переживает не лучшие времена. Внутри начали расти грибы, частично обрушился пол, а чугунные балясины лестничных ограждений и металлические рамы оказались срезаны мародерами.

Напомним, что особняк относят к постройкам XVIII века, его автор не установлен. В этом доме жил дворянский род Челищевых, который восходит к XV веку.