Избирком Петербурга продлит срок выдвижения в муниципальные депутаты

Санкт-Петербург, 27 июня. Все, кто желал принять участие в муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, но не смог зарегистрироваться из-за незаконного противодействия сотрудников комиссий, успеют подать документы. Об этом заявил заместитель председателя городской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский.

Избирком принял решение продлить срок выдвижения кандидатов в муниципальных округах, где зафиксированы факты нарушения законодательства.

«Люди успеют. Мы своим решением устанавливаем период выдвижения кандидатов, который по закону не может быть менее 20 дней», — сказал Краснянский в комментарии «Политике Сегодня».

По его словам, если какой-то муниципальный совет вовремя не довел до избирателей информацию о выборах, а сделал это, например, через 10 дней, то период выдвижения кандидатов будет увеличен именно на 10 дней.

«Если вообще не рассказал, то установим период, с какого можно выдвигаться. Для тех, кто не будет исполнять наши решения, сразу — административная ответственность по статье 5.3 КоАП. И изгнание из избирательной комиссий», — рассказал зампред горизбиркома.

Отметим, петербургская избирательная комиссия выявила нарушения в работе муниципальных избиркомов в следующих округах: Академический, Ржевка, Сапсониевское, Сергиевское, Екатерингофский и Красненькая речка. В частности, сотрудники избиркома Красненькой речки отказывались принимать документы у кандидатов. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети Facebook Виталий Милонов.

Краснянский заметил, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося и устанавливают уровень ответственности каждого сотрудника избирательных комиссий.

Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность городской избирательной комиссии за принципиальное отношение к выборам в местное самоуправление. Градоначальник подчеркнул, что выборы в Петербурге должны быть честными и справедливыми.