Санкт-Петербург, 27 июня. Президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета по вопросам развития автодорог в стране в среду. Глава Петербурга Александр Беглов впервые принял участие в заседании Госсовета в качестве градоначальника.

Заседание состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Главной темой заседания под председательством президента РФ стало развитие сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.

Глава государства напомнил, что в настоящий момент в России крайне мало дорог высокого качества. Путин отметил, что за последние четыре года общая протяженность дорог первой категории увеличилась всего на 2,4 тысячи километров. При этом речь идет в основном о федеральных трассах, 83% которых полностью соответствуют нормам.

Путин поручил каждому региону в кратчайшие сроки разработать и принять программу развития дорог до 2024 года, но не декларативную, а реалистичную. Также в ходе заседания российский лидер напомнил, что целью установки камер слежения на дорогах являются безопасность и сохранение жизней людей. В связи с этим глава государства подчеркнул, что специально прятать оборудование на дорогах не нужно.

Кроме того, Путин выразил обеспокоенность в связи с нелегальными перевозками людей в стране. Путин призвал сделать все для обеспечения безопасности пассажиров, защитив их от нелегальных перевозчиков.

Стоит отметить, что за две недели до заседания Госсовета Беглов поручил профильным ведомствам в Петербурге увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия до 12 лет, сообщают «Невские новости». Сейчас дорожное покрытие в Северной столице служит максимум пять лет. Градоначальник отметил, что увеличить срок эксплуатации позволит повышение качества битума и оптимизация технологий дорожных работ. Беглов подчеркнул, что городские власти должны выработать жесткие нормативы контроля качества дорожного покрытия.

Беглов назвал повышение качества дорог приоритетной задачей Петербурга. Глава Северной столицы отметил, что усиление контроля за качеством дорог позволит сэкономить средства из городского бюджета. На данный момент около 37% дорог в Петербурге не соответствуют стандартам. Согласно майским указам президента РФ, к 2024 году этот показатель должен быть снижен до 15%.

Ранее депутат Закса рассказал, как Беглов помог петербуржцам сэкономить 1,5 млрд рублей. Оптимизация расходов и ликвидация лишних трат позволила избежать повышения цен на тарифы ЖКХ, а по отдельным направлениям даже снизить тарифы.