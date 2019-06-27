Беглов поручил восстановить спортивную площадку в Колпинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 27 июня. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил восстановить спортивную площадку школы №452 в Колпинском районе. Он отметил, что работы должны завершить к началу нового учебного года.

Как передают «Невские Новости», спортивная площадка была построена в 2007 году по заказу местной администрации. Позже ее передали на баланс школы. При этом спортплощадка находится на территории квартала «Красный кирпичник», который попал под программу реновации. В связи с этим школе было отказано в межевании территории.

Александр Беглов вместе с главой Колпинского района посетил спортивную площадку. Врио губернатора Северной столицы в качестве одного из вариантов решения проблемы предложил взять землю, на которой находится спортплощадка, в безвозмездную аренду.

«Строители подождут со своей землей. Надо с ними соглашение заключить. Нам надо подумать об этом, может быть, в безвозмездную аренду взять, чтобы можно было как-то финансировать», — сказал Александр Беглов.

Ранее стало известно, что по поручению врио главы города в Сестрорецке оборудовали пешеходный переход возле поликлиники. Местные жители в течение 10 лет пытались добиться размещения «зебры». По поручению Беглова также был установлен остановочный павильон на улице Токарева.