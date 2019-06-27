Депутат Закса рассказал, как Беглов помог петербуржцам сэкономить 1,5 млрд рублей

Санкт-Петербург, 27 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поручил оптимизировать расходы ресурсоснабжающих организаций. Нововведения позволят значительно снизить темпы роста тарифов на коммунальные услуги.

Благодаря оптимизации жители Петербурга смогут сэкономить на ЖКХ около 1,5 млрд рублей до конца года, общая же экономия составит более 3 млрд рублей. Новые тарифы в Петербурге вступят в силу 1 июля.

«Мы провели оптимизацию расходов ресурсоснабжающих организаций. Это позволило практически полностью уйти от июльского повышения цен на коммунальные услуги», — рассказал руководитель комитета петербургского Закса по тарифам Дмитрий Коптин.

По словам депутата, индекс изменения тарифов ЖКХ во втором полугодии 2019 года составит 0,4%. Ранее предполагалось, что тарифы на коммунальные услуги повысятся на 4,3%. Фактически, рост тарифов на ЖКХ в Петербурге со второй половины текущего года прекратится полностью. Вместо повышения тарифов до 76,93 рубля на человека для тех, у кого установлены электрические плиты, и 78,26 рубля – газовые плиты, цена на коммунальные услуги составит 7,1 рубля и 8,67 рубля соответственно.

Тарифы на водоснабжение будут повышены на 3,2% вместо планируемых 7%. Это стало возможным благодаря снижению затрат ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Плата за горячую воду снизится на 2 рубля, хотя ранее планировалось повышение на 12 рублей. Цена на отопление для петербуржцев снизится на 69 рублей. С июля текущего года петербуржцы будут платить за кубометр воды около 31 рубля.

Снизить тарифы на ЖКХ позволила оптимизация расходов ресурсообеспечивающих компаний и борьбы с лишними тратами. Перерасчет проводился городским правительством совместно с Федеральной антимонопольной службой.

Как отметил заместитель председателя Закса Петербурга Анатолий Дроздов, работа по снижению тарифов была инициирована по итогам встреч главы Петербурга Беглова с горожанами.

«Встречаясь ежедневно с жителями городских районов и муниципальных образований, зная об этой давно назревшей проблеме, Александр Дмитриевич принял грамотно выверенное решение», — подчеркнул депутат в комментарии «НьюИнформу».

По словам Дроздова, вопрос повышения тарифов давно навис над Петербургом, жители Северной столицы поднимали эту проблему из года в год. Однако лишь под руководством Беглова стали заметны изменения. В первую очередь, речь идет о систематизации расходов и рациональном формировании цен на услуги ЖКХ.

«Ко мне приходят люди и не верят, что этот вопрос поднимается на губернаторском уровне, но, узнав по факту, что решение действительно принимается, уходили с добрыми пожеланиями и хорошим настроением», — рассказал депутат ЗакСа.

Ранее Беглов поручил членам правительства жестко контролировать ТСЖ и управляющие компании при расчете коммунальных платежей для петербуржцев. Властям необходимо ликвидировать необоснованные расходы, обеспечить прозрачность расчетов, сказал градоначальник.