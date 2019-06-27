Беглов заявил, что выборы в Петербурге должны быть честными и справедливыми

Санкт-Петербург, 27 июня. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность городской избирательной комиссии за принципиальное отношение к грядущим выборам в местное самоуправление.

«Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить городскую избирательную комиссию за принципиальное отношение к выборам в местное самоуправление. Для нас очень важно, чтобы выборы в нашем городе прошли чистыми, чтобы они были справедливыми и чтобы соблюдался закон», — подчеркнул градоначальник.

По словам Беглова, он поддерживает ту принципиальную позицию, которую занял избирком.

«Я думаю, соответствующие структуры разберутся в тех нарушения, которые уже выявлены», — сказал глава Петербурга.

Ранее сообщалось, что градоначальник обратился в правоохранительные органы после публикации провокационного видео, на котором запечатлена «фальсификация» подписей в поддержку кандидатуры Беглова на выборах губернатора города в одном из районов Санкт-Петербурга. Кадры распространили представители оппозиции. По словам главы Северной столицы, его штаб не имеет совершенно никакого отношения к происходящему на видеозаписи.

Позже Александр Беглов принял решение не сдавать в избирком подписи, которые были собраны в его поддержку в Выборгском районе. Градоначальник опубликовал видеообращение к петербуржцам и поблагодарил их за поддержку и доверие. Он подчеркнул, что в ходе избирательного процесса очень часто бывают и провокации, и спекуляции, а распространяемая оппозицией информация не имеет отношения к действительности.

Публицист и эксперт по политологии Армен Гаспарян объяснил, что побудило оппозиционеров опубликовать в Сети псевдорасследование о сборе подписей в поддержку Беглова. По его мнению, они пытаются «вставить палки в колеса» кандидату, которого поддерживает весь Петербург.