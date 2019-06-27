Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Пешеходный переход возле поликлиники в Сестрорецке оборудовали по поручению Беглова

41
0 Оставить комментарий

Пешеходный переход возле поликлиники в Сестрорецке оборудовали по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 27 июня. Жители Сестрорецка в течение 10 лет пытались добиться размещения пешеходного перехода около дома по улице Борисова, где располагается поликлиника №68. По поручению временно исполняющего главы Северной столицы Александра Беглова «зебра» появилась в указанном месте через месяц. Кроме того, был установлен остановочный павильон на улице Токарева.

Врио руководителя Петербурга в конце мая объезжал с рабочим визитом Курортный район. Местные жители обратились к нему с просьбой оборудовать пешеходный переход возле поликлиники.

Теперь жители Сестрорецка, особенно пенсионеры, которым необходимо попасть в медицинское учреждение, смогут это сделать без угрозы для здоровья и жизни, пишут «Невские новости».

Накануне врио главы Северной столицы совершил рабочий визит на предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и отметил высокий уровень организации производства.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров