Пешеходный переход возле поликлиники в Сестрорецке оборудовали по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 27 июня. Жители Сестрорецка в течение 10 лет пытались добиться размещения пешеходного перехода около дома по улице Борисова, где располагается поликлиника №68. По поручению временно исполняющего главы Северной столицы Александра Беглова «зебра» появилась в указанном месте через месяц. Кроме того, был установлен остановочный павильон на улице Токарева.

Врио руководителя Петербурга в конце мая объезжал с рабочим визитом Курортный район. Местные жители обратились к нему с просьбой оборудовать пешеходный переход возле поликлиники.

Теперь жители Сестрорецка, особенно пенсионеры, которым необходимо попасть в медицинское учреждение, смогут это сделать без угрозы для здоровья и жизни, пишут «Невские новости».

Накануне врио главы Северной столицы совершил рабочий визит на предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и отметил высокий уровень организации производства.