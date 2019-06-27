Санкт-Петербург, 27 июня. В четверг в Петропавловской крепости глава Петербурга Александр Беглов поздравил лучших выпускников высших учебных заведений города.

27 июня прошла торжественная церемония, в которой приняли участие вчерашние студенты. Беглов поздравил лучших выпускников петербургских вузов.

Как пишет издание «Невские новости», праздник начался с выстрела с Нарышкина бастиона, который произвел один из лучших выпускников. В ходе мероприятия награды от врио губернатора получили 60 человек, по одному выпускнику от каждого учебного заведения города. Им были вручены дипломы и памятные статуэтки в виде египетского сфинкса, который символизирует знак Совета ректоров вузов Петербурга и области.

Беглов обратился к молодежи и сказал, что перед ними открыты все дороги. Он уточнил, что они могут выбрать любое предприятие, где реализуют знания, умения, свои компетенции.

«Городу нужны ваши таланты», — заключил Беглов.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что праздник выпускников «Алые паруса» собрал более 1,4 миллиона зрителей. В нынешнем году «Алые паруса» собрали примерно на 250 тысяч больше зрителей, чем годом ранее.

Год назад, по оценкам УМВД по Петербургу и Ленинградской области, праздник посетили около 1,2 миллиона человек.

Напомним, «Алые паруса» — традиционный праздник для выпускников, который проходит в конце июня в Петербурге. Он внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению во многих европейских странах. «Алые паруса» начались с театрализованного представления на Дворцовой площади, после чего на Дворцовой набережной, на Стрелке Васильевского острова, в Петропавловской крепости и в акватории Невы состоялись концерт и пиротехническое шоу.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, бриг был сконструирован специально для праздника и впервые прошел по воде на «Алых парусах». Организаторы праздника прозвали его парусником с российским гражданством, командой и названием. Площадь алых парусов составляет около 900 квадратных метров.

Движение судна сопровождало яркое пиротехническое шоу, специально для которого в акватории Невы было сооружено понтонное поле, а на Троицком мосту возвели девять высотных башен.

Отметим, в первый раз праздник «Алые паруса» состоялся в 1968 году. Традиция прервалась 11 лет спустя и возобновилась лишь в 2005-м. За эти годы выпускников приветствовали девять кораблей, отличающихся друг от друга водоизмещением и парусной оснасткой.