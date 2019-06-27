Мужчина зарезал юную возлюбленную в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 27 июня. Жестокое убийство произошло 25 июня в одном из домов на Московском проспекте Петербурга.

Труп 18-летней девушки с множеством ножевых ранений нашли в одной из квартир, сообщает 78.ru. По данным портала, убийство произошло на почве ревности. В совершении преступления подозревают 39-летнего мужчину, которому якобы изменила погибшая.

По словам очевидца, подозреваемый вышел с ножом в руке из парадной дома и, встретив соседа, сообщил, что «шел убивать».

«Сама виновата, мне изменила. А я давал шанс, но она им не воспользовалась», — рассказал предполагаемый преступник.

В настоящее время полиция проводит по факту произошедшего инцидента расследование. Видео с места происшествия публикует Пятый канал.