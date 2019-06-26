Беглов поздравил самых талантливых выпускников Петербурга на Балу медалистов

Санкт-Петербург, 26 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поздравил лучших учеников Петербурга на Балу медалистов.

В Петергофе в среду прошел Бал медалистов. Поздравить теперь уже бывших школьников прибыл глава города. Более двух тысяч учеников получат медали «За особые успехи в учении», около 500 — почетный знак «За особые успехи в обучении». После награждения ребят ждут развлечения и праздничный фейерверк над Большим каскадом, передают «Невские новости».

«Вы — лучшие из лучших. Самые талантливые, самые целеустремленные. Петербург гордится вами», — подчеркнул Александр Беглов

Ранее Беглов назвал главный праздник выпускников «Алые паруса» уникальным. В этом году на Дворцовой площади собрались более 33 тысяч выпускников петербургских школ. В общей сложности на празднике присутствовали 1,5 миллиона человек.

Глава города подчеркнул, что Петербург гордится школьниками.