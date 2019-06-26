Семак заявил, что все секреты «Зенита» остаются в раздевалке

Санкт-Петербург, 26 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит» весьма щепетилен в области информационной политики и следит за тем, чтобы не происходило никаких утечек. Об этом в среду заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

«Разумеется, наши внутрикомандные секреты должны оставаться в раздевалке. В современном футболе нет мелочей, тем более при таком развитии медиа- и прочих технологий. Вот почему не ждите от меня откровений по этой части», — рассказал он изданию «Петербургский дневник».

По словам Семака, это вовсе не значит, что клуб идет на самоизоляцию. Есть открытая информация, которая доступна болельщикам. Есть информация, которую готовят для СМИ. Но внутреннюю кухню петербуржцы стараются не раскрывать, чтобы не давать соперникам преимущество.

Наставник также оценил состояние вверенной ему команды. По его словам, зенитчики настроены на серьезную работу, о чем свидетельствует первый матч на сборе в Австрии. Спортивный менеджер отметил значительный прогресс своих подопечных по сравнению с прошлым годом. Кроме того, Семак считает, что сейчас состав «Зенита» намного сильнее, чем был в начале прошлого сезона.

Напомним, что в мае «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1 и вновь завоевал титул чемпиона России. Кубок России петербуржцам вручили сразу же после матча. В пресс-службе «Зенита» отметили, что матч с ЦСКА стал самым посещаемым с 1984 года. На стадион пришли 61,5 тыс. зрителей.