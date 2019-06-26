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Петербургские выпускники выступили на одной сцене с Лазаревым и Гагариной в ночь «Алых парусов»

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Петербургские выпускники выступили на одной сцене с Лазаревым и Гагариной в ночь «Алых парусов»

Москва, 26 июня. Выпускники устроили грандиозный флешмоб на молодежной программе «Алых парусов» в Петербурге.

Шоу-программа состоялась 23 июня на Дворцовой площади. Ребята выступали на сцене вместе со звездными гостями. Среди них  были и Сергей Лазарев, и Полина Гагарина, и Владимир Пресняков и многие другие.

Попасть на сцену такого грандиозного шоу нелегко. Чтобы выступить вместе со знаменитыми исполнителями юные артисты проходили кастинг. Его организовал комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Одними из счастливчиков оказались участники танцевального проекта «Эксклюзив», победители фестиваля «АРТ-СТУДиЯ! 2019».

Петербургские выпускники выступили на одной сцене с Лазаревым и Гагариной в ночь «Алых парусов»

Выступили вместе со звездами и представители танцевальных направлений контемп и хип-хоп и молодежные музыкальные рок-группы. В программе были и сольные номера эстрадных исполнителей.

Петербургские выпускники выступили на одной сцене с Лазаревым и Гагариной в ночь «Алых парусов»

Артистам пришлось постараться, ведь в этом году «Алые паруса» собрали более миллиона зрителей. Концерт смотрели не только на Дворцовой площади. Трансляция праздника вели и телеканалы.

Отметим, что прошедших кастинг ребят все только начинается, ведь по условиям отбора, победители смогут весь следующий год выступать на лучших площадках Петербурга.

 

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Автор: Галина Гумерова
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