Беглов впервые принял участие в заседании Госсовета как глава Петербурга

Москва, 26 июня. Глава Петербурга Александр Беглов впервые принял участие в заседании Государственного совета, которое прошло в Кремле в среду. Заседание провел лично президент РФ Владимир Путин.

Градоначальник впервые принимал участие в заседании в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга. Главной темой заседания стало развитие дорожной сети в России и обеспечение безопасности дорожного движения.

В рамках подготовки к заседанию Госсовета под председательством главы государства обсуждалась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Целью программы является снижение количества ДТП и смертности на дорогах к 2024 году.

На заседании Госсовета выступили глава Бурятии Алексей Цыденов, он возглавляет рабочую группу Госсовета по транспорту. Также доклады представили министр транспорта РФ Евгений Дитрих, глава МВД Владимир Колокольцев и главы нескольких регионов РФ, сообщает «Петербургский дневник».

В ходе заседания Путин напомнил, что целью установки камер слежения на дорогах являются безопасность и сохранение жизней людей. В связи с этим глава государства подчеркнул, что специально прятать оборудование на дорогах не нужно. «Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф», заявил президент РФ.

Кроме того, российский лидер выразил обеспокоенность в связи с нелегальными перевозками людей в стране. Путин призвал сделать все для обеспечения безопасности пассажиров, защитив их от нелегальных перевозчиков.