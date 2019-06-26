Заявки на участие в конкурсе управленцев в Петербурге подали более 35 тыс. человек

Санкт-Петербург, 25 июня. В Петербурге завершился первый этап кадрового конкурса «Мой город — мои возможности», сообщила пресс-служба городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

По данным организаторов, заявки на участие в конкурсе управленцев в Петербурге подали более 35 тысяч человек. Две трети из них — жители Петербурга. Кроме того, в конкурсе захотели принять участие активисты из других регионов России, иностранцы. Почти всем участникам менее 35 лет.

До 8 июля, те, кто зарегистрировался и написал эссе, выложат видео-интервью. Они расскажут, какое доброе дело они сделали и объяснят, почему именно это. Следующим этапом станет заочное тестирование, выявляющее управленческий потенциал. 15 июля станут известны 500 полуфиналистов. Финал, намеченный на август, выявит 100 победителей.

Политолог Алена Август назвала «хорошим кадровым лифтом» запущенный врио губернатора Санкт-Петербурга конкурс «Мой город — мои возможности».

Ранее стало известно, что глава Петербурга Александр Беглов инициировал соответствующий конкурс, который станет частью программы кадрового обновления города.

Организованный по поручению Беглова конкурс проводится для привлечения молодых и энергичных руководителей на работу в администрацию города. Конкурс организован при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

В конкурсе «Мой город — мои возможности» могут принять участие специалисты в возрасте от 20 до 35 лет, которые желают занять государственную или муниципальную должность. Тем не менее сохраняется возможность для участия состоявшихся руководителей, возраст которых не превышает 55 лет. Победители конкурса «Мой город — мои возможности» попадут в кадровый резерв и смогут трудоустроиться в органы власти.

Напомним, председатель петербургского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец ранее сообщала, что в Санкт-Петербурге реализуется проект 35/35, согласно которому не менее 35% сотрудников на государственных должностях должны быть младше 35 лет. Цель программы — обновить кадровый состав администрации Петербурга и привлечь молодых, амбициозных специалистов. Конкурс «Мой город — мои возможности» станет одним из механизмов решения данной задачи.

Напомним, в марте 2019 года победителями конкурса управленцев «Лидеры России» стали 104 человека.