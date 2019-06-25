ФАН публикует видео с места массового ДТП на востоке Петербурга

Санкт-Петербург, 25 июня. Три автомобиля оказались разбиты в результате серьезной аварии на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места происшествия.

Как стало известно ФАН, одна из машин выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем, в результате чего легковой Hyundai опрокинулся на бок.

На место ЧП приехал автомобиль реанимации и карета скорой помощи. Информация о пострадавших не поступала. Известно, что в ДТП никто не погиб.

Очевидцы в соцсетях пишут, что Mitsubishi Lancer и Hyundai Solaris устроили гонки по проспекту, они ехали быстро, подрезая другие машины.