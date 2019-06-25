Беглов оценил уровень организации производства на заводе Hyundai

Санкт-Петербург, 25 июня. Врио губернатор Александр Беглов совершил рабочий визит на завод компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», отметив в ходе него высокий уровень организации производства.

«Петербург должен стать инновационным и умным городом, а высокотехнологичная промышленность – одним из основных источников получения бюджетных доходов, которые будут направлены на развитие Северной столицы», – приводит слова петербургского губернатора издание «Невские новости».

Также градоначальник рассказал, что намерен за три-четыре года поднять среднюю заработную плату по городу до ста тысяч рублей.

Согласно информации, приведенной пресс-службой администрации Санкт-Петербурга, сейчас на заводе Hyundai заняты около 2000 человек, чья средняя зарплата составляет 120 тысяч рублей в месяц.

Инвестиционный контракт между властями Санкт-Петербурга и генеральным директором ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ёнтэком был подписан в декабре 2018 года. Согласно ему, город устанавливает нулевые ставки налога на движимое имущество, а также налога на прибыль; кроме того, Санкт-Петербург возмещает утилизационный сбор.

Напомним, что ранее эксперты прогнозировали выпуск рекордного для петербургского автомобильного производства количества автомобилей в этом году. Последний рекорд был отмечен в Санкт-Петербурге в 2013 году. Напомним, в настоящее время заводы Петербурга выпускают такие автомобили, как Nissan Murano, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Kia Rio X-Line, Kia Rio, Toyota RAV4, Toyota Camry, Hyundai Creta и Hyundai Solaris.