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Беглов снял с должности главу комитета по межнациональным отношениям

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Беглов снял с должности главу комитета по межнациональным отношениям

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов распорядился освободить от должности главу комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олега Махно, сообщает пресс-служба Смольного.

Вакантное место займет депутат Законодательного собрания Петербурга Олег Капитанов. Политолог Алексей Дементьев полагает, что врио губернатора в настоящий момент пытается собрать команду профессионалов вне зависимости от их партийной принадлежности.

«Произошедшее сегодня четко дает понять, что Александр Беглов поставил перед собой задачу сформировать сильную команду профессионалов, которые могут решать проблемы не только в городском хозяйстве, но и налаживать пути гармонизации в многоконфессиональном обществе», — пояснил «Невским Новостям» Дементьев.

Ранее сообщалось, что Беглов предложил руководителю фракции ЛДПР Олегу Капитанову возглавить профильный комитет администрации Петербурга. По словам градоначальника, властям нужно заниматься вопросом миграционной политики и наводить в этой сфере порядок.

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Автор: Антон Соколов
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