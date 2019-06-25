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Экономика

Беглов рассказал о плодотворном сотрудничестве Петербурга и РЖД

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Беглов рассказал о плодотворном сотрудничестве Петербурга и РЖД

Санкт-Петербург, 25 июня. Первый в России региональный Центр инновационного развития РЖД открылся в Петербурге. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на торжественной церемонии открытия рассказал о сотрудничестве Северной столицы и РЖД.

«РЖД — это не только хорошая связь, но и родственные связи. Именно в Петербурге создавалась вся железная дорога, поэтому для РЖД наш город — самая главная столица», - отметил Беглов.

Он сообщил, что город подписал с РЖД на ПМЭФ-2019 соглашение о развитии центрального железнодорожного узла в Петербурге. Данный проект рассчитан до 2024 года. Как уточнил градоначальник, речь идет не только о строительстве путепроводов и реконструкции железнодорожных путей. Это также работа над остановочными пунктами, подземными переходами, вокзалами, благоустройством территорий и многим другим, передают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Центр также осмотрели гендиректор РЖД Олег Белозеров и главный инженер предприятия Сергей Кобзев. Планируется, что специалисты будут разрабатывать новые технологии и внедрять их на железной дороге.

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Автор: Олеся Волкова
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