Школа молодого политика помогла сотне кандидатов в муниципальные депутаты Петербурга

Санкт-Петербург, 25 июня. Уже 100 кандидатов в муниципальные депутаты Петербурга обратились за помощью в ресурсный центр Школы молодого политика, заявил руководитель ШМП Илья Костунов.

Ресурсный центр ШМП начал работу 17 июня этого года. За это время уже 100 человек обратились за помощью к специалистам, которые объяснили, как правильно подготовить пакет документов для участия в выборах, а также помогли сформировать избирательную кампанию.

«Первую неделю мы принимали выпускников школы, — отметил Костунов. — Еще 200 потенциальных кандидатов получили консультации юристов на выездных встречах выпускников в районах».

Руководитель Школы молодого политика подчеркнул, что услугами центра может совершенно бесплатно воспользоваться любой желающий. 100-м обратившимся за помощью к специалистам стал заместитель гендиректора «Северной зари» Игорь Басов, который хочет попробовать свои силы на выборах в Красносельском районе.

«Мне порадовало, что здесь дается очень структурированная информация, — признался мужчина. — Консультации позволяют даже непрофессионалу и новичку в политике грамотно подать все сведения и зарегистрироваться с первого раза».

Басов добавил, что намерен и дальше пользоваться услугами центра: мужчине понадобятся юридическое сопровождение агитации и консультации с политтехнологами.

Каждый клиент ресурсного центра обязан заполнить заявку на консультацию и взять на себя ряд обязательств — например, проявлять уважение ко всем участникам выборов, ставить интересы общества выше личных, отказать от черного пиара. Кроме того, подчеркнули в ШМП, гражданин не должен менять политических предпочтений как минимум полгода после голосования.

«Для нас важно, чтобы кандидаты, получившие у нас помощь, были честны перед своими избирателями», — пояснил политический консультант школы Игорь Кремнев.

В ресурсном центре также помогают потенциальным депутатам выбрать округ, где они будут баллотироваться, оценить возможный уровень поддержки в районе. Особое внимание уделяется и сбору пакета необходимых для участия в выборах документов.

«Как правило, про паспорта, дипломы и выписки с места работы все помнят, а вот о наличии различных расчетных банковских счетов часто забывают», — указывает на популярную ошибку электоральный юрист ШМП Дарья Тишкова.

Студент магистратуры РАНХиГС и выпускник ШМП Денис Котляров признался, что помощь ресурсного центра значительно упростила процесс подачи заявки для участия в выборах.

«Я был приятно удивлен, когда юристы ресурсного центра мне помогли правильно все заполнить и пошагово расписали,как и когда подавать документы», — заметил Котляров.

Ресурсный центр ШМП помогает всем, кто хочет баллотироваться в муниципальные депутаты по округам Петербурга. В центре петербуржцы смогут получить консультации электоральных юристов, политического технолога, специалиста по взаимодействию со СМИ, а также дизайнера агитационных материалов.