Беглов рассказал о перспективах Центра инновационного развития РЖД

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов назвал знаковым событием открытие первого в России регионального Центра инновационного развития РЖД.

Градоначальник отметил, что центр получит хороший заказ и привлечет новые инвестиции. Беглов прокомментировал начатую на полях ПМЭФ работу, которая принесет плоды в будущем.

«На полях ПМЭФ подписали соглашение об инвестировании 88 млрд рублей в систему центрального международного узла Петербурга, и все наработки в этом центре большинства наших промышленных предприятий», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее глава Петербурга рассказал, каким образом соглашение с РЖД улучшит жизнь петербуржцев. В городе построят шесть путепроводов, планируется вынести за город грузовой железнодорожный транспорт.

В городе на Неве до 2024 года появится 28 новых скоростных поездов «Ласточка». Планируется модернизировать петербургские вокзалы.