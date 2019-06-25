Беглов посетил Центр инновационного развития РЖД в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов посетил уникальную инновационную площадку в Центре деловых связей ОЖД в Библиотечном переулке.

Центр инновационного развития также осмотрели генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров и главный инженер предприятия Сергей Кобзев. Планируется, что специалисты будут разрабатывать новые технологии и внедрять их на железной дороге.

Новые технологии позволят повысить эффективность железнодорожных перевозок. Кроме того, здесь будут разрабатываться новые инженерные решения для других предприятий города.

Александр Беглов внимательно осмотрел стенды Центра деловых связей ОЖД. Ранее сообщалось, что глава Петербурга и руководитель РЖД подписали инвестиционное соглашение на сумму 88 млрд рублей на полях ПМЭФ.

Речь идет о развитии железнодорожной инфраструктуры города. В Петербурге построят пешеходные переходы, тоннели и автомобильные путепроводы.