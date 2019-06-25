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Беглов посетил Центр инновационного развития РЖД в Петербурге

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Беглов посетил Центр инновационного развития РЖД в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов посетил уникальную инновационную площадку в Центре деловых связей ОЖД в Библиотечном переулке.

Центр инновационного развития также осмотрели генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров и главный инженер предприятия Сергей Кобзев. Планируется, что специалисты будут разрабатывать новые технологии и внедрять их на железной дороге.

Беглов посетил Центр инновационного развития РЖД в Петербурге

Новые технологии позволят повысить эффективность железнодорожных перевозок. Кроме того, здесь будут разрабатываться новые инженерные решения для других предприятий города. 

Беглов посетил Центр инновационного развития РЖД в Петербурге

Александр Беглов внимательно осмотрел стенды Центра деловых связей ОЖД. Ранее сообщалось, что глава Петербурга и руководитель РЖД подписали инвестиционное соглашение на сумму 88 млрд рублей на полях ПМЭФ.

Речь идет о развитии железнодорожной инфраструктуры города. В Петербурге построят пешеходные переходы, тоннели и автомобильные путепроводы.

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Автор: Ирина Селезнева
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