Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов принял в Смольном делегацию из Китая, которую возглавил заместитель генерального секретаря Коммунистической партии Китая провинции Сычуань Дэн Сяоган.

Градоначальник отметил стремительное развитие отношений между Петербургом и провинцией Сычуань: запущены прямые авиарейсы, налажен туристической поток.

«Петербург заинтересован в привлечении инвесторов из Китая для строительства центра восточных единоборств, конгрессно-выставочных центров», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Дэн Сяоган подчеркнул, что китайская сторона заинтересована в сотрудничестве с Северной столицей в сфере экономики и культуры.

На встрече Беглов и Сяоган подписали дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы, а также меморандум между комитетом по науке и департаментом правительства провинции Сычуань. Глава китайской делегации пригласил Беглова посетить в октябре международный форум в КНР.

Ранее сообщалось, что 25 июня состоялось заседание правительства в Смольном. Глава Петербурга отметил хорошую работу комитета по культуре, в том числе за участие в проведении китайского Нового года.