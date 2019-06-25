Беглов предложил Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов предложил депутату Заксобрания Олегу Капитанову занять пост руководителя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

Градоначальник прокомментировал миграционную политику Петербурга. Он отметил, что властям нужно заниматься этим вопросом. Беглов предложил руководителю фракции ЛДПР Олегу Капитанову возглавить профильный комитет.

«Что касается мигрантов, я с вами полностью согласен, порядок нужно наводить, у нас здесь не все так хорошо», — сказал Беглов.

Глава Петербурга напомнил, что случаи перехода депутатов Заксобрания в правительство города — это частая практика. Капитанов принял предложение Беглова.

«Надеюсь, что граждане нашего города увидят реальные шаги, реальные дела за нами», — сказал депутат.

Беглов неоднократно подчеркивал, что готов работать с любыми политическими силами, если это идет на благо Петербургу. Глава города, как консолидирующая фигура, объединяет молодые эффективные кадры, чтобы обеспечить развитие Северной столицы.