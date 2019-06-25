Обвиняемому в развращении несовершеннолетней активисту «Весны» Казаченко продлили арест

Санкт-Петербург, 25 июня. Калининской районный суд Петербурга продлил арест активисту «Весны» Владимиру Казаченко, который обвиняется по статье о развратных действиях.

Судья вынес решение о продлении пребывания под стражей еще на месяц. Казаченко является фигурантом уголовного дела о развращении несовершеннолетних.

Правоохранители в феврале 2019 года нашли в мобильном телефоне одной из петербургских школьниц непристойные снимки с Казаченко. Участницами на видео были девочки 14 и 17 лет, пишут «Невские новости».

Казаченко уже привлекался к административной ответственности за хулиганство. По мнению петербургского омбудсмена Татьяны Агапитовой, в деле с Казаченко нет никакого политического подтекста.

Ответственность за уголовно наказуемое преступление распространяется на любого россиянина вне зависимости от его социального положения и политических взглядов, добавила Агапитова.