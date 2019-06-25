Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Власти Петербурга рассказали, сколько сэкономят петербуржцы при оплате ЖКУ

38
0 Оставить комментарий

Власти Петербурга рассказали, сколько сэкономят петербуржцы при оплате ЖКУ

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном подвел итоги работы по снижению роста тарифов на ЖКУ.

Градоначальник отметил, что правительству города впервые удалось заморозить рост тарифов, а на некоторые услуги снизить. По словам вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского, рост коммунальных платежей составит 0,4% вместо 4,3%.

Это касается отопления, воды, водоотведения и электричества. В общей сложности население сэкономит за год почти 3 млрд рублей.

«Это результат целенаправленной работы правительства Санкт-Петербурга по выявлению и исключению необоснованных затрат монополистов», — сказал Шаскольский, его цитируют «Невские новости».

Ранее во время совещания с членами правительства Беглов поручил чиновникам жестко контролировать расчет коммунальных платежей управляющими компаниями для петербуржцев.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров