Власти Петербурга рассказали, сколько сэкономят петербуржцы при оплате ЖКУ

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном подвел итоги работы по снижению роста тарифов на ЖКУ.

Градоначальник отметил, что правительству города впервые удалось заморозить рост тарифов, а на некоторые услуги снизить. По словам вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского, рост коммунальных платежей составит 0,4% вместо 4,3%.

Это касается отопления, воды, водоотведения и электричества. В общей сложности население сэкономит за год почти 3 млрд рублей.

«Это результат целенаправленной работы правительства Санкт-Петербурга по выявлению и исключению необоснованных затрат монополистов», — сказал Шаскольский, его цитируют «Невские новости».

Ранее во время совещания с членами правительства Беглов поручил чиновникам жестко контролировать расчет коммунальных платежей управляющими компаниями для петербуржцев.