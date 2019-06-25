Гаспарян объяснил «расследования» Навального завистью к рейтингу Беглова

Санкт-Петербург, 25 июня. Политолог Армен Гаспарян объяснил, что побудило сторонников блогера Алексея Навального опубликовать псевдорасследование о сборе подписей в поддержку кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Стронники Навального в Петербурге устроили очередную провокацию. Они утверждают, что сотрудники предвыборного штаба якобы подделывают подписи в поддержку Беглова. При этом у активистов нет ни одного реального доказательства. Их «расследование» голословно.

Публицист и эксперт по политологии Армен Гаспарян считает, что поводом публикации послужила банальная зависть блогера к Беглову. На фоне личной несостоятельности Навальный пытается «вставить палки в колеса» кандидату, которого поддерживает весь Петербург.

«Навальный сам ни разу в жизни не смог собрать подписи. Все, что он и его сторонники всегда собирали, было с браком, это было недействительно. Это то, что скоро нам предстоит наблюдать на выборах в Мосгордуму, все будет по такому же сценарию», — сказал Гаспарян, его цитирует IReactor.

Поведение Навального Гаспарян назвал обычным пиаром. Сейчас идет предвыборная кампания, а блогеру хочется быть в медиапространстве. Поэтому он спекулирует на реальных медиаперсонах с хорошим рейтингом.

Однако провокации со стороны блогера не оказывают никакого влияния на настроение петербуржцев, добавил эксперт. С таким же успехом Навальный мог бы просто молчать, резюмировал Гаспарян.