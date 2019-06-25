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Беглов поддержал идею установить в Петербурге смотровые площадки с биноклями

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Беглов поддержал идею установить в Петербурге смотровые площадки с биноклями

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов на встрече с жителями Василеостровского района поддержал идею установить в разных районах города бинокли на смотровых площадках.

24 июня после объезда Василеостровского района градоначальник встретился с его жителями. Одна из петербурженок рассказала о хорошей идее для туристов.

«Я гуляла в выходные с семьей по набережной Лейтенанта Шмидта и увидела, что установлены стационарные бинокли, и это отличная идея», — сказала женщина, ее цитируют «Невские новости».

Она предложила, чтобы такие обзорные точки появились в других районах Петербурга. Беглов поблагодарил за обращение и отметил, что всегда поддерживает предложения горожан.

В общей сложности в адрес правительства по программе «Родной город» поступило более 400 тысяч заявок. Глава города поручил профильным ведомствам рассмотреть все предложения.

Ранее сообщалось, что в Смольном состоялось совещание правительства. Беглов отметил хорошую работу ряда городских комитетов.

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Автор: Ирина Селезнева
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