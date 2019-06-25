Руководитель проекта рассказал, какой будет Ледовая арена Нахимовского училища

Санкт-Петербург, 25 июня. Рабочие реставрируют здание бывшей фильтроозонной станции на Пеньковой улице в Петербурге. Здесь появится современный ледовый комплекс Нахимовского училища.

В комплексе поставят большую хоккейную коробку с ледовым полем. Лед появится к середине июля. По словам руководителя проекта Евгения Стребкова, это будет настоящая «парящая» ледовая арена.

Строители углубили здание на 2,5 метра, чтобы сделать под ареной цокольный этаж с помещениями для хоккеистов, пояснил он.

«Там появится большой тренажерный зал, бросковая зона, тренажеры на отработку техники», — рассказал Стребков, его цитирует издание «Петербургский дневник».

В помещениях для хоккеистов разместят зал для занятий атлетическими видами спорта, тир, оборудование для настольного тенниса, боксерский ринг. Руководитель проекта отметил, что второй такой арены в Петербурге нет.

Ранее сообщалось, что петербургская «Газпром Арена» встретила миллионного посетителя. На крупнейшей спортивной площадке города проходили футбольные матчи и большие музыкальные концерты.