Беглов отметил хорошую работу комитета по культуре Петербурга

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства реализацию госпрограммы «Развитие сферы культуры в Петербурге» за 2018 год и первое полугодие 2019 года.

Члены комитета по экономической политике отметили, что показатель эффективности реализации программы на уровне 96,1%. Доклад о проделанной работе представил глава комитета по культуре Константин Сухенко.

Александр Беглов оценил работу ведомства.

«Молодцы, работаете неплохо, особенно что касается проведения международных мероприятий. Нам есть что показать», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

В Петербурге состоялась Международная театральная олимпиада, различные мероприятия, посвященные памяти Даниила Гранина, «Ночь музеев», праздник выпускников «Алые паруса».

Праздник выпускников в общей сложности посетило около 1,5 миллиона человек. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко накануне поблагодарила Беглова за организацию такого масштабного мероприятия.