Милонов объяснил, почему петербуржцы единодушно поддержали выдвижение Беглова

Волонтеры предвыборного штаба временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова собрали нужное количество подписей для его участия в выборах градоначальника. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал это событие закономерным — люди ощутили, что город при Беглове преобразился.

«Необходимое количество подписей собрано», — сообщили ранее в штабе Александра Беглова.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов объяснил, почему петербуржцы выбрали именно Беглова. По словам парламентария, люди ощутили реальное повышение качества жизни.

«В сознании петербуржцев Беглов связан с хорошими изменениями, с выходом из застоя», — подчеркнул член нижней палаты парламента.

Собеседник ФАН подчеркнул, что некоторые «активисты» пытаются дезинформировать общественность вбросами о том, что якобы результатов работы действующей власти не видно. Причем эти политики говорят от имени людей, к которым никакого отношения не имеют и никогда не имели.

«Часть политиков заявляет, что в городе процветает затишье, ничего не делается, а предпринимательская инициатива душится разными поборами», — продолжает Виталий Милонов.

Оппозиция, по словам депутата Госдумы, понимает, что Александр Беглов является безусловным лидером на грядущих выборах главы Северной столицы, поскольку предлагает конструктивную повестку. И ввиду своих деструктивных воззрений провокаторы намерены очернить успешного управленца. Одна из попыток — это видео так называемого «штаба» Алексея Навального; в ролике показано, что якобы в Выборгском районе подписи в поддержку Беглова были сфальсифицированы.

«Определенные люди пытаются не допустить победы Беглова. Потому что петербуржцы и инвесторы понимают, что нам нужен нормальный губернатор, который будет гарантом спокойной, честной жизни в нашем городе», — рассуждает народный избранник.

Он также подчеркнул, что Беглов в состоянии установить в Петербурге порядок и искоренить коррупцию.

«В этой жизни будет не место тем, кто вымогает деньги, всяким резникам и прочим. Естественно, они делают все, чтобы дискредитировать кампанию», — резюмировал Виталий Милонов.

Выборы главы Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Александр Беглов баллотируется как самовыдвиженец.