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Милонов объяснил, почему петербуржцы единодушно поддержали выдвижение Беглова

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Милонов объяснил, почему петербуржцы единодушно поддержали выдвижение Беглова

Волонтеры предвыборного штаба временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова собрали нужное количество подписей для его участия в выборах градоначальника. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал это событие закономерным — люди ощутили, что город при Беглове преобразился.

«Необходимое количество подписей собрано», — сообщили ранее в штабе Александра Беглова.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов объяснил, почему петербуржцы выбрали именно Беглова. По словам парламентария, люди ощутили реальное повышение качества жизни.

«В сознании петербуржцев Беглов связан с хорошими изменениями, с выходом из застоя», — подчеркнул член нижней палаты парламента.

Собеседник ФАН подчеркнул, что некоторые «активисты» пытаются дезинформировать общественность вбросами о том, что якобы результатов работы действующей власти не видно. Причем эти политики говорят от имени людей, к которым никакого отношения не имеют и никогда не имели.

«Часть политиков заявляет, что в городе процветает затишье, ничего не делается, а предпринимательская инициатива душится разными поборами», — продолжает Виталий Милонов.

Милонов объяснил, почему петербуржцы единодушно поддержали выдвижение Беглова

Оппозиция, по словам депутата Госдумы, понимает, что Александр Беглов является безусловным лидером на грядущих выборах главы Северной столицы, поскольку предлагает конструктивную повестку. И ввиду своих деструктивных воззрений провокаторы намерены очернить успешного управленца. Одна из попыток — это видео так называемого «штаба» Алексея Навального; в ролике показано, что якобы в Выборгском районе подписи в поддержку Беглова были сфальсифицированы.

«Определенные люди пытаются не допустить победы Беглова. Потому что петербуржцы и инвесторы понимают, что нам нужен нормальный губернатор, который будет гарантом спокойной, честной жизни в нашем городе», — рассуждает народный избранник.

Он также подчеркнул, что Беглов в состоянии установить в Петербурге порядок и искоренить коррупцию.

«В этой жизни будет не место тем, кто вымогает деньги, всяким резникам и прочим. Естественно, они делают все, чтобы дискредитировать кампанию», — резюмировал Виталий Милонов.

Выборы главы Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Александр Беглов баллотируется как самовыдвиженец.

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Автор: Сергей Петров
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