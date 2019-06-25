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Беглов поручил найти помещения для службы социальных участковых в Петербурге

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Беглов поручил найти помещения для службы социальных участковых в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам найти помещение для открывающейся с 1 июля службы социальных участковых, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Программа, о которой было заявлено полгода назад, находится под угрозой срыва из-за отсутствия помещений в некоторых районах города. Александр Беглов раскритиковал работу чиновников.

«Вы что, не знали об этой программе? Или узнали только вчера? Разве нельзя было подготовиться и найти достойное помещение? Для коммерческих структур такие вопросы решаются быстро. Людям должно быть удобно, они привыкнут ходить по одному адресу. Мы заботимся о горожанах и специально для их удобства вводим эту службу», — сказал градоначальник.

Служба социальных участковых создана в Петербуге в соотвествии с постановлением правительства города. По инициативе комитета по социальной политике создано ГКУ «Центр организации социального обслуживания».

Служба заработает с 1 июля, на ее обеспечение в бюджете Петербурга заложено 124 миллиона рублей.

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Автор: Денис Машкин
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