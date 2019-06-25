Беглов представил правительству Петербурга новых глав двух комитетов

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов представил на заседании правительства новых руководителей жилищного комитета и комитета по природопользованию.

Главой жилищного комитета Петербурга стал Виктор Борщев. Ранее пост руководителя комитета занимал Валерий Шиян, который сложил полномочия по собственному желанию в марте 2019 года.



Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности возглавил Денис Беляев. До назначения он руководил НИИ озерного и речного рыбного хозяйства имени Берга, пишет издание «Петербургский дневник».

25 июня в Смольном проходит заседание правительства под председательством Александра Беглова. На повестке стоят вопросы социальной политики, тарифов, благоустройства Петербурга.

Градоначальник поручил властям жестко контролировать ТСЖ при расчете коммунальных платежей для горожан. Он также распорядился провести разъяснительную работу среди населения о заморозке некоторых тарифов ЖКХ.