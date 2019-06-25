Беглов поручил жестко контролировать ТСЖ при расчете платежей для петербуржцев

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов поручил членам правительства жестко контролировать ТСЖ и управляющие компании при расчете коммунальных платежей для петербуржцев.

Петербургские чиновники должны оптимизировать деятельность ресурсоснабжающих компаний. Властям необходимо ликвидировать необоснованные расходы, обеспечить прозрачность расчетов, сказал градоначальник.

Беглов подчеркнул, что город должен постепенно переходить на энергосберегающие технологии. Он отметил, что властям удалось снизить и заморозить часть тарифов ЖКХ.

Каждый петербуржец должен быть в курсе текущей тарифной политики. Глава города поручил чиновникам проконтролировать расчет коммунальных платежей управляющими компаниями, пишут «Невские новости».

Ранее на заседании малого правительств в Смольном Беглов призвал ужесточить контроль за работой по благоустройству в районах Петербурга.