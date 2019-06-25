Беглов поручил разобраться с проблемой объектов социальной защиты в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства реализацию госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» за 2018 год и первое полугодие 2019 года.

Жители Петербурга нуждаются в социальной поддержке. Важно создавать социальные объекты, в том числе объекты социальной защиты, сказал глава города.

«В 2020 году максимально надо сделать рывок, чтобы закрыть эти вопросы», — отметил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Градоначальник поручил проработать вопрос, чтобы учесть необходимые изменения при планировании бюджета на 2020 год. Сама программа направлена на повышение благосостояния населения на основе совершенствования системы социальной поддержки.

На совещании стало известно, что эффективность реализации программы составила 95,8%. Речь идет о поддержке ветеранов, блокадников, пожилых людей, многодетных семей, молодых матерей, людей с ОВЗ и других категорий граждан.

Ранее Беглов вручил многодетным семьям ключи и документы на микроавтобусы в качестве социальной помощи от властей Петербурга. Новое жилье получили дети, оставшиеся без попечения родителей.