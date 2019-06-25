Петербуржцы публикуют фотографии, как ставят подписи за Беглова в метро

Санкт-Петербург, 25 июня. Жители Петербурга ставят подписи в поддержку кандидата на пост губернатора Северной столицы Александра Беглова. Стойки для сбора подписей размещены в петербургском метро.

В социальных сетях жители города делятся фотографиями того, как ставят подписи за главу Петербурга, который заявил о намерении баллотироваться на выборах в сентябре.

«В этом году за Беглова!» — рассказал на своей странице Эмин Гумматов.

Фотографиями с точек голосования поделились и другие горожане. Так, Хамза Худжаев заявил, что пойдет на выборы в сентябре и проголосует за Беглова. Горожане запустили хэштэг «Беглов2019», которым отмечают фотографии с пунктов сбора подписей.

Стойки для сбора подписей в поддержку кандидата в губернаторы Беглова расположены в вестибюлях станций метро, а также в торговых центрах. Стоит отметить, что горожане активно интересуются предстоящими выборами, перед стойками сбора подписей разгораются дискуссии. Петербуржцы ранее рассказали, что внимательно наблюдают за деятельностью врио губернатора и отмечают большой объем проделанной им работы по улучшению Северной столицы.

Предвыборная кампания стартовала в Петербурге 1 июня. Беглов пошел на выборы как самовыдвиженец, что технически гораздо сложнее, чем выдвижение от партии. Для того, чтобы получить допуск для участия его кандидатуры в голосовании, самовыдвиженцу нужно не только пройти муниципальный фильтр, но также и собрать за месяц подписи 2% избирателей — свыше 76 тысяч человек.