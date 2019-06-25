Беглов поручил чиновникам разъяснить петербуржцам о заморозке тарифов ЖКХ

Санкт-Петербург, 25 июня. Глава Петербурга Александр Беглов напомнил, что властям города удалось добиться минимального повышения тарифов ЖКХ. Об этом он сказал во время заседания правительства в Смольном.

Градоначальник поручил чиновникам провести разъяснительную работу среди населения. Каждый петербуржец должен знать о новых тарифах. Беглов указал на то, что заморозка и снижение отдельных тарифов во втором полугодии 2019 года сэкономит 1,5 млрд рублей.

«Очень важный момент, чтобы мы удержали эту ситуацию, и чтобы разные структуры не использовали это в своих целях», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава Петербурга добавил, что важными остаются горячая вода и тарифы на теплоснабжение, поскольку это 70% от оплаты всех предоставляемых услуг.

Накануне в Смольном состоялось заседание малого правительства. Беглов распорядился принять меры для снижения числа ДТП на городских дорогах.