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Двое иностранцев похитили петербуржца и потребовали 300 тысяч рублей

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Двое иностранцев похитили петербуржца и потребовали 300 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 25 июня. Полиция задержала двух граждан Узбекистана, которые подозреваются в похищении человека, сообщил источник в правоохранительных органах.

Информация о похищении человека поступила в полицию 17 июня. Правоохранители задержали подозреваемых 24 июня. По данным источника, двое иностранцев напали на петербуржца на улице Моисеенко.

Они нанесли ему удары по лицу, голове и туловищу. Затем мужчину насильно посадили в автомобиль Hyundai Solaris и увезли в неизвестном направлении.

Граждане Узбекистана потребовали от петербуржца 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, подозреваемые находятся под стражей, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что неизвестные грабители проникли в пансионат в Сестрорецке и похитили 5,5 млн рублей.

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Автор: Ирина Селезнева
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