Прохожий помешал неизвестным ограбить торговый павильон в Петербурге
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Санкт-Петербург, 25 июня. Двое вооруженных мужчин попытались ограбить торговый павильон в Калининском районе Петербурга, сообщил осведомленный источник.
Инцидент произошел 24 июня на улице Черкасова. Мужчины ворвались в павильон и потребовали отдать им деньги. Они пригрозили сотруднику торговой точки пистолетом.
Прохожий увидел вооруженных людей и сообщил в полицию. Неизвестные скрылись с места происшествия, так ничего и не похитив. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о разбое, пишут «Невские новости».
Ранее сообщалось, что двое грабителей проникли в административное здание автобусного парка в Гатчине и похитили более 700 тысяч рублей.
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