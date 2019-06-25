Прохожий помешал неизвестным ограбить торговый павильон в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июня. Двое вооруженных мужчин попытались ограбить торговый павильон в Калининском районе Петербурга, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел 24 июня на улице Черкасова. Мужчины ворвались в павильон и потребовали отдать им деньги. Они пригрозили сотруднику торговой точки пистолетом.

Прохожий увидел вооруженных людей и сообщил в полицию. Неизвестные скрылись с места происшествия, так ничего и не похитив. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о разбое, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что двое грабителей проникли в административное здание автобусного парка в Гатчине и похитили более 700 тысяч рублей.