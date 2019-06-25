Двое мужчин похитили более 700 тысяч рублей из автобусного парка в Гатчине

Санкт-Петербург, 25 июня. Двое неизвестных мужчин связали диспетчера и ограбили автобусный парк в Гатчине.

Инцидент произошел утром 24 июня на Красносельском шоссе. Грабители проникли в административный корпус парка, обесточили территорию, связали женщину-диспетчера.

Затем они забрали ключи от сейфа и похитили более 700 тысяч рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о грабеже, пишут «Невские новости».

По этой статье наказание предусмотрено от шести до 12 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что злоумышленники в Петербурге похитили крупную сумму денег из стоматологической клиники.