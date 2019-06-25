Полиция задержала в Ленобласти напавшего на 7-летнюю девочку мужчину

Санкт-Петербург, 25 июня.В Ленобласти задержан педофил, напавший на 7-летнюю девочку, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В првоохранительные органы 24 июня обратилась жительница Тихвинского района. По словам женщины, днем того же дня неизвестный мужчина в подъезде дома совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2012 года рождения.

Полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители задержали мужчину 1977 года рождения, его изобличили в совершении преступления. Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали мужчину, который изнасиловал свою знакомую.