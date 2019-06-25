Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Полиция задержала в Ленобласти напавшего на 7-летнюю девочку мужчину

57
0 Оставить комментарий

Полиция задержала в Ленобласти напавшего на 7-летнюю девочку мужчину

Санкт-Петербург, 25 июня.В Ленобласти задержан педофил, напавший на 7-летнюю девочку, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В првоохранительные органы 24 июня обратилась жительница Тихвинского района. По словам женщины, днем того же дня неизвестный мужчина в подъезде дома совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2012 года рождения.

Полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители задержали мужчину 1977 года рождения, его изобличили в совершении преступления. Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали мужчину, который изнасиловал свою знакомую.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров