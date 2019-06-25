Полиция задержала изнасиловавшего знакомую жителя Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 июня. Полиция задержала жителя Ленобласти, который изнасиловал свою гостью, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 23 июня, когда женщина 1977 года рождения пришла в гости к знакомому. По словам заявительницы, мужчина 1984 года рождения совершил над ней действия сексуального характера против ее воли.

Мужчину задержали по месту жительства, возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Подозреваемый был ранее судим по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и по статье о разбое.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе таксист неоднократно совершал насильственные действия в отношении пассажирки.