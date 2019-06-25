Разлагающийся труп мужчины нашли в Кронштадте

Санкт-Петербург, 25 июня. В лесополосе в Кронштадском районе нашли тело человека, который скончался около 10 дней назад, сообщил источник в правоохранительных органах.

Останки мужчины обнаружили утром 24 июня на Кронштадском шоссе. На теле погибшего криминалисты зафиксировали гнилостные изменения тканей.

На вид мужчине 30-40 лет, полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели человека, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что правоохранители задержали таксиста 1987 года рождения, который подозревается в изнасиловании своей пассажирки.