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Петербургский менеджер лишился 11 тысяч рублей из-за гостя с газовым баллончиком

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Петербургский менеджер лишился 11 тысяч рублей из-за гостя с газовым баллончиком

Санкт-Петербург, 25 июня. Менеджер фирмы в Петербурге лишился электронных денег под угрозой газового баллончика, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 23 июня в квартире дома на Измайловском проспекте. Малознакомый мужчина пришел в гости к менеджеру с газовым баллончиком.

Злоумышленник пригрозил распылить газ и забрал 1000 рублей наличными. Затем он заставил потерпевшего перевести на его электронный счет 10 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Петербурга водитель такси изнасиловал пассажирку. Мужчина задержан.

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Автор: Ирина Селезнева
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