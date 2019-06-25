Таксист изнасиловал пассажирку в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июня. Таксист изнасиловал клиентку в Приморском районе, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 22 июня, в полицию пострадавшая обратилась позднее. По словам заявительницы, малознакомый мужчина по имени Игорь на Volkswagen совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Мужчина пригрозил пассажирке расправой. Полиция задержала подозреваемого 1987 года рождения. Его изобличили в совершении преступления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.