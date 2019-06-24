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Беглов собрал необходимое число подписей для участия в выборах

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Беглов собрал необходимое число подписей для участия в выборах

Санкт-Петербург, 24 июня. Штаб врио губернатора Петербурга Александра Беглова собрал необходимое количество подписей для самовыдвижения. 

Как сообщает «МИР 24», было собрано 76 тысяч подписей. Пресс-секретарь предвыборного штаба Сергей Кормилицын уточнил, что необходимое число автографов петербуржцев было собрано уже в минувший четверг. Опасаясь возможных неточностей или ошибок, штаб принял решение собирать подписи «с запасом». Документы будут поданы в избиком в конце недели.

Выборы губернатора Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября. Этап выдвижения завершится в воскресенье. 

В понедельник на Большеохтинском проспекте открылась общественная приемная кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова. В течение трех месяцев в приемной будут собирать вопросы и пожелания петербуржцев. Сюда также могут приходить члены общественных организаций.

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Автор: Олеся Волкова
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