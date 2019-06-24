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Беглов подвел итоги «Алых парусов» в «Губернаторском эфире»

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Беглов подвел итоги «Алых парусов» в «Губернаторском эфире»

Санкт-Петербург, 24 июня. Глава Петербурга Александр Беглов назвал «Алые паруса» уникальным праздником. Об этом он сказал во время «Губернаторского эфира» на «Радио России».

На Дворцовой площади собрались более 33 тысяч выпускников петербургских школ. В общей сложности на празднике присутствовали 1,5 миллиона человек.

По словам Александра Беглова, для участников праздника подготовили красочную программу. Пиротехническое шоу, новый бриг с алыми парусами, музыка.

Беглов подвел итоги «Алых парусов» в «Губернаторском эфире»

«Мы гордимся нашими школьниками. У нас растет прекрасное новое поколение петербуржцев», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила главу города за организацию праздника. Она добавила, что «Алые паруса» являются визитной карточкой Петербурга, и это повод для гордости.

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Автор: Ирина Селезнева
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