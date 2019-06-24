Победителя Grand Prix Санкт-Петербурга выберут гости гала-вечера Urban Awards

Санкт-Петербург, 24 июня. Победитель главной номинации Urban Awards 2019 определится прямо на церемонии вручения, по итогам голосования гостей и экспертов.

27 июня в историческом особняке «Дом Беггровых» на Невском проспекте станет известен Grand Prix федеральной премии Urban Awards 2019. Возможность выбрать из номинантов своего фаворита будет у всех гостей гала-вечера. Голосование они будут проводить на планшетах, с помощью специального приложения каждый участник сможет решить, кто из номинантов Санкт-Петербурга больше всех достоин награды.

Напомним, в общей сложности на Grand Prix Urban Awards номинированы 34 объекта недвижимости. Решение о допуске к этой номинации только объектов из Северной столицы было принято в связи с тем, что количество претендентов со всех регионов было слишком велико для возможности вдумчивой оценки гостями.

На сегодняшний день премия Urban Awards считается главным светским событием в сфере недвижимости России, так как собирает вместе самых значимых и заметных персон отрасли: девелоперов, риелторов и представителей власти. 27 июня, помимо Grand Prix, станут известны победители еще 30 номинаций.